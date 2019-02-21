Социологическое исследование компании Seetarget определило четверку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей.

Cогласно опросу, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 21,2% респондентов из тех, кто уже определились и будут голосовать, отдали бы свой голос за Владимира Зеленского.

Юлия Тимошенко занимает второе место с 16,2%. Петр Порошенко разместился на третьем с 15,8%. Юрий Бойко на четвертом месте, за него готовы проголосовать 13,9% избирателей.

Также опрос показал, что проблемой №1 для страны респонденты считают: непрекращающийся военный конфликт на востоке Украины (33% опрошенных), коррупцию и воровство (25,2%) и плохую власть (9,1%).

Главной проблемой для своей семьи опрошенные украинцы называют: низкие зарплаты и пенсии – 18,7%, общую нехватку денег – 16,2%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 13,7%.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов на всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий АР Крым и районов Луганской и Донецкой областей) с 10 по 17 февраля 2019 года. Всего опрошено 1214 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.