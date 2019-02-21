Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко в Козельце (Черниговская обл.) направили в местную прокуратуру заявление о превышении сотрудниками Нацполиции должностных полномочий из-за срыва тренинга членов УИК, сообщил юридический советник штаба Сергей Алексеев.

"Через полчаса после начала тренинга пришли сотрудники Козелецкой полиции и фактически сорвали тренинг", - сказал С.Алексеев на брифинге в четверг в Киеве

По словам юридического советника штаба, полицейские пришли на мероприятие после анонимного звонка о якобы подкупе избирателей. Также он добавил, что полицейские взяли объяснения у всех присутствовавших на мероприятии.

С.Алексеев рассказал, что "адвокат обратился в местную прокуратуру с заявлением зарегистрировать уголовное производство по статье 365 - превышение работниками полиции своих должностных обязанностей".

При этом юридический советник избирательного штаба добавил, что в случае, если упомянутое заявление не будет внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), то этот отказ будет обжалован в соответствии с действующим законодательством в суде.

Статья 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий". Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, - наказывается исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.