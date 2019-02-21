Выборы2019

Выборы

15:47 21.02.2019

В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

2 мин читать
В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

В рамках расследования уголовного производства о создании и функционировании так называемой избирательной пирамиды в рядеп областей Украины были проведены более 50 санкционированных судом обысков, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сотрудники ГБР и СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации)", - написала Л.Сарган в Фейсбук в четверг днем.

Она отметила, что по данным следствия, в 2018 году на территории Украины была создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов президента в 2019 году.

"Так, в регионах создана сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного круга – руководитель сектора – старший избирательного участка – наблюдатель – агитатор - избиратель", - пояснила Л.Сарган.

По ее словам, финансирование указанной деятельности осуществлялось с нарушением порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

"В настоящее время в указанном уголовном производстве проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, которые свидетельствуют о преступной деятельности указанной группы", - написала Л.Сарган.

Она также указала, что ни в одном из партийных офисов обыски не проводились.

Ранее в четверг заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге сообщил, что правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

Теги: #гпу #фальсификации #выборы #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 21.02.2019
В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

16:14 21.02.2019
Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

15:22 21.02.2019
Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

15:01 21.02.2019
Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

15:00 21.02.2019
Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

14:31 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

14:28 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

14:05 21.02.2019
На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

13:55 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

13:54 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

Социологи объяснили, почему Бойко лидирует в президентских рейтингах на Донбассе

Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

За кого будет голосовать молодежь на президентских выборах и почему - "Украинская правда"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА