Социологи объяснили, почему Бойко лидирует в президентских рейтингах на Донбассе

Февральские исследования социологической компании Seetarget показывают: если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то треть избирателей Донецкой области из тех, кто уже определился и будут голосовать, отдали бы свой голос за сопредседателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко.

Так же в Луганской области Ю.Бойко готовы поддержать 49,4% - половина жителей региона. 32,7% жителей Мариуполя также выводят Юрия Бойко на первое место электоральных предпочтений.



"Лидерство Юрия Бойко в президентских рейтингах на Донбассе связано с наиболее точным попаданием его программы и идеологии в электоральные запросы жителей данного региона", - сказал директор компании Seetarget, социолог Алексей Боровский, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя".



Он подчеркнул, что на Донбассе особо высок запрос на прекращение военных действий, так как эта проблема напрямую затрагивает жителей региона.



"Именно этот кандидат последовательно озвучивает и целенаправленно демонстрирует способы решения и возможности реализации мира, принесения мирного соглашения и остановки военного конфликта на востоке страны.

И такая активная позиция по отстаиванию мира и прекращению войны конечно же находит отклик у избирателей", - отметил он.



Социолог подчеркнул, что большинство украинцев негативно оценивают путь развития страны. Так, данные соцопросов говорят, например, о том, что до 70% избирателей Донбасса считают, что дела в Украине идут однозначно в неправильном направлении.



"Поэтому никакой представитель ни действующей власти, ни так называемой демократической оппозиции не получит такую значимую поддержку в сравнении с кандидатом, который наиболее точно соответствует запросам и электоральным ожиданиям жителей данного региона", - уверен А.Боровский.



Об электоральном потенциале Ю.Бойко также заявил директор социологических программ центра “София” Александр Левцун на пресс-конференции в Киеве, 13 февраля.



"Жители Донбасса неохотно высказывают свое критическое отношение к нынешней власти и свои подлинные электоральные установки. По факту в результатах исследований в большей степени представлены мнения лояльных к президенту граждан, и в меньшей степени настроенных оппозиционно. Это позволяет говорить о том, что оппозиционный кандидат Юрий Бойко который пользуется наибольшей поддержкой на Юго-Востоке страны, имеет скрытый электоральный ресурс, который опросы пока не фиксируют, не выявляют. Причем этот скрытый электоральный ресурс следует определить как существенный", - подчеркнул А.Левцун.