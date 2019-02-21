Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обещает в случае победы на выборах создать все условия для инновационного развития Украины, что поощрит появление новых рабочих мест и качественный экономический рост.

Политик отметила, что вместо того, чтобы бороться с оффшорами и коррупцией, действующая власть пытается "потрошить" перспективные отрасли отечественной экономики. Абсолютно недопустимыми она считает властные инициативы, которые, по ее словам, фактически вводят "презумпцию виновности предпринимателя" и расширяют возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок.

"Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с представителями ИТ сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати, сообщают в пресс-службе партии.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена руководительница "Батькивщины", надо максимально облегчить условия ведения бизнеса - упростить налоги и сделать доступными кредиты. От кредитов под залог, которые больше напоминают средневековье, надо переходить к страхованию кредитов, считает она.

Не менее важно, по ее мнению, снизить цену кредита и продлить его сроки, в чем и заключается суть экономической стратегии Нового курса.