Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Решение 6-го Апелляционного административного суда об отклонении иска лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко к президенту Украины Петру Порошенко об использовании его должности для незаконной агитации отображает судебную реформу, заявил представитель истца в суде, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Во время рассмотрения дела и в судебном решении суд признал все обстоятельства, на которые ссылалась истец Юлия Тимошенко, но в конце суд побоялся сказать, что это нарушение закона. Вот такие трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах", - цитирует слова С.Власенко пресс-служба "Батькивщины" в четверг.

По словам нардепа, суд не оглашал решение до тех пор, пока не приехала съёмочная группа телеканала "Прямой", который связывают с президентом Украины.

"Все это свидетельствует о том, что телевизионщиков предупредили, решение было заблаговременно известно, прогнозируемо, несмотря на очевидное нарушение избирательного законодательства кандидатом в президенты Петром Порошенко", - заявил С.Власенко.

Он также добавил, что команда Ю.Тимошенко подаст апелляцию на это решение суда.

По информации пресс-службы "Батькивщины", Ю.Тимошенко обжаловала в суде незаконную агитацию со стороны действующего президента. Претензии основаны на том, что 9 февраля во время форума "Открытый диалог" во Дворце спорта П.Порошенко как кандидат в президенты провозглашал свою предвыборную программу, это бесплатно транслировали три телеканала - "112.Украина", "5 канал" и "Прямой", а на сайте главы государства это событие позиционировали как мероприятие при участии главы государства, а не кандидата в президенты.