На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

С начала избирательной кампании на выборах президента Украины в полицию Харьковской области поступило 81 сообщение о нарушениях закона "О выборах президента Украины", по результатам проверки которых уже открыто 5 уголовных производств.

"Открыто 5 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. По 29 сообщениям в ходе проверки информация о нарушениях не подтвердилась. По остальным - проводятся проверки", - сообщили в четверг в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Три уголовных производства открыты по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины, одно - по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины и еще одно - по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.