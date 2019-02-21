Выборы2019

Выборы

14:05 21.02.2019

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

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На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

С начала избирательной кампании на выборах президента Украины в полицию Харьковской области поступило 81 сообщение о нарушениях закона "О выборах президента Украины", по результатам проверки которых уже открыто 5 уголовных производств.

"Открыто 5 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. По 29 сообщениям в ходе проверки информация о нарушениях не подтвердилась. По остальным - проводятся проверки", - сообщили в четверг в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Три уголовных производства открыты по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины, одно - по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины и еще одно - по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Теги: #уголовные_дела #полиция #выборы #харьковская_область
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