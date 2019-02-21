Выборы2019

Выборы

13:54 21.02.2019

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

1 мин читать
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды", которая действовала в разных регионах Украины, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей и состоит из руководителя (он же организатор и основной координатор в пределах всего государства), которым является один из народных депутатов Украины; трех координаторов, ответственных за различные части нашего государства; подчиненных им координаторов регионов, которые в основном отвечают за две области", - рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, парламентарий координировал и финансировал эту избирательную пирамиду, но его имя не называется.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Теги: #фальсификации #сбу #виктор_кононенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

13:05 21.02.2019
В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

12:55 21.02.2019
В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

12:54 21.02.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

12:44 21.02.2019
СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

12:24 21.02.2019
В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

12:18 21.02.2019
"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

11:55 21.02.2019
В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

11:45 21.02.2019
Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

11:12 21.02.2019
Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

За кого будет голосовать молодежь на президентских выборах и почему - "Украинская правда"

Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

ЦИК зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя за президентскими выборами

Гриценко и Тимошенко должны предоставить объяснения ВСК по хищениям в армии, чтобы снять острые вопросы, которые возникают у общественности - Бригинец

Вилкул предлагает модель снижения налогового давления на предпринимателей и бизнес

От Кучмы к Порошенко. Кандидат Безсмертный о своем "политическом" отце - "Главком"

Бойко: Поддержка промышленности обеспечит создание новых рабочих мест

В Ужгороде пытались сорвать встречу Наливайченко с избирателями

Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

У Зеленского сообщили о фейковом сайте шоумена

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА