Выборы2019

Выборы

12:54 21.02.2019

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

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Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

Коллегия судей Шестого апелляционного админсуда полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к кандидату и действующему президенту Петру Порошенко относительно его предвыборной агитации, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, исковые требования касались признании противоправными действий П.Порошенко о проведении предвыборной агитации и установления фактов использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации.

"По мнению истца, выступая 14 февраля в Харькове по случаю 85-й годовщины со дня основания АО "Турбоатом" ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата в президенты путем вынесения дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что поездка П.Порошенко в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не кандидат на эту должность.

Кроме того представитель П.Порошенко добавил, что речь президента не содержала призывов голосовать или не голосовать за определенного кандидата и не обсуждалась предвыборная программа ни одного кандидата.

"Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска Тимошенко. По содержанию ч.1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", в предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента", - говорится в сообщении суда.

На замечание, что отдельные телеканалы бесплатно транслировали речь П.Порошенко, в суде отметили, что СМИ вправе самим решать в какой форме освещать рабочие поездки президента.

Теги: #тимошенко #порошенко #суд #выборы
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