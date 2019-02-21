Выборы2019

Выборы

12:18 21.02.2019

"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

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"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

Всеукраинское объединение "Свобода" анонсирует проведение в воскресенье, 24 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве акцию "Вече достоинства за чистые выборы" в рамках кампании противодействия подкупа избирателей.

"24 февраля 2019г состоится акция объединенных сил националистов Вече достоинства. Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов", - сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

В политической силе выразили уверенность в том, что украинцы имеют четкое осознание того, что выборы, как инструмент народовластия, "должны быть чистыми - без гречкосеев, скамеек и финансовых поощрений для избирателей".

Начало акции намечено на 14.00 воскресенья, 24 февраля, на столичном Майдане Незалежности.

Теги: #киев #свобода #выборы
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