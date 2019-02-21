Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

На протяжении октября-декабря 2018 года парламентские политические партии потратили на оплату рекламных материалов 147 млн грн, из которых 43 млн были бюджетными деньгами, сообщают в Комитете избирателей Украины со ссылкой на отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал прошлого года.

"Больше всех направили на пропагандистскую деятельность партии "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и "Народный Фронт", - говорится в сообщении КИУ в четверг.

Так, по данным комитета, ВО "Батькивщина" потратила в октябре-декабре на рекламную деятельность 57 млн грн. Из них 45 млн было направлено на рекламу по телевидению. Большинство средств получили ООО "Старлайт Бренд Контент" и ООО "Глобал Медиа Групп". Деньги перечислены в качестве оплаты за размещение рекламы на телевидении. Еще 11 млн было потрачено на наружную рекламу (билборды, ситилайты).

Радикальная партия О.Ляшко потратила 46 млн. Из них 28 млн - на рекламу по ТВ, 14 млн - на наружную рекламу, 3 млн - на размещение рекламы в печатных СМИ.

"Народный Фронт" направил на рекламную деятельность 31 млн, из них 17 млн ​​- на рекламу по телевидению. Деньги получили ООО "Медиа Партнерство Баинг", ООО "Глобал Медиа Групп", ООО "Старлайт Бренд Контент". Эксперты связывают деятельность указанных компаний с телеканалами ICTV, СТБ, Новый канал и др. Средства перечислены в качестве оплаты "за размещение рекламных материалов на телевидении". "Народный Фронт" заплатил за рекламу деньгами, полученными из Государственного бюджета Украины, заявляют в КИУ.

"Самопомич" за октябрь-декабрь потратила 8 млн грн., БПП - 3 млн, "Оппозиционный блок" - 0 грн.

"Самопомич" и БПП, как и "Народный Фронт", использовали для оплаты рекламы преимущественно бюджетные средства. При этом БПП и Оппоблок проводили активные кампании наружной рекламы, однако, вероятно, она оплачивалась припартийными общественными организациями и расходы на нее не отражены в отчетах партий", - говорится в сообщении.

В общем шесть парламентских партий за период октября-декабря потратили на деятельность 290 млн. Таким образом, на рекламу было потрачено каждую вторую гривну (147 млн с 290 млн), отмечают в Комитете избирателей Украины.