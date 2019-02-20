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19:57 20.02.2019

Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

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Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах, ее задачей будет вернуть политику социальной справедливости и доверие людей к государству.

"Обязанность любой власти - заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество", - написала она на своей странице в Facebook ко Дню социальной справедливости, введенного ООН в 2009 году.

Кандидат в президенты подчеркнула, что социальная справедливость - это всемирно признанный тренд, а не "предвыборный популизм", как пытается убедить украинцев действующая власть. По ее словам, в Украине сегодня сложилась уникальная ситуация: социальной политикой не занимается, по сути, никто, потому что это трудно, неэффективно и неблагодарно.

"Власти значительно ближе по душе надевать вышитые рубашки, говорить пафосные речи и упорно петь патриотические песни, чем увеличивать пенсии или социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям", - считает Ю.Тимошенко.

При этом, как отметила лидер "Батькивщины", люди получают только новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и "пустые обещания, что скоро будет лучше".

"Заботиться о людях в Украине - не модно. И никому в высоких кабинетах не болит, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности", - констатировала она.

Теги: #тимошенко #батькивщина
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