ЦИК зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя за президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя за очередными выборами президента Украины.

"Рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 41 официального наблюдателя на очередных выборах Президента Украины: 12 - от Украинского Конгрессионного Комитета Америки, 29 - от Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека", - говорится в сообщении Центризбиркома на официальной странице в Facebook в среду.

Таким образом, комиссия зарегистрировала 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, отмечается, что комиссия утвердила порядок передачи комиссиям избирательных бюллетеней и установила формы документов, необходимых для обеспечения такой передачи.