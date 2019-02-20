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18:18 20.02.2019

Вилкул предлагает модель снижения налогового давления на предпринимателей и бизнес

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Вилкул предлагает модель снижения налогового давления на предпринимателей и бизнес

Нардеп, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул обсудил положения своей экономической Программы с предпринимателями и производственниками Одесской области.

"Сейчас половина экономики страны работает "в черную". Для того, чтобы вывести и бизнес, и промышленность из тени, чтобы было просто невыгодно не платить налоги, я уберу давление правоохранительных органов и снижу налоговый пресс. Будет формула: 15% подоходный налог, 15% НДС, 15% налог на прибыль", - сказал он, сообщается на странице политика в Facebook.

А.Вилкул подчеркнул, что победа над коррупцией и либерализация налоговой системы позволит улучшить инвестиционный климат Украины.

"Бизнес выйдет из тени - больше денег будет поступать в бюджет. Это реальное создание условий для развития страны, реального роста зарплат в бюджетной сфере, пенсий и социальных выплат. И потом будет применена формула 12-12-12. Чтобы в Украине были одних из самых лучших условий в мире, чтобы сюда пришел бизнес и иностранный, и украинский инвестор", - заявил кандидат.

Он также отметил, что органы власти не должны быть инструментом давления на бизнес и способом выжимания последних денег. Они будут трансформированы в высококлассный сервис для людей, как это принято во всех цивилизованных странах. Разрешения должны быть переведены в электронную форму.

"Компьютеру нельзя дать взятку", - подчеркнул А.Вилкул.

Кроме того, политик выступает за изменение порядка наполнения бюджета.

"Основная часть налогов будет оставаться на местах, здесь – в городах, районах, селах, а не уходить в Киев и исчезать в бездонных карманах чиновников", - сказал он.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #экономика
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