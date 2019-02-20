Выборы2019

Выборы

17:30 20.02.2019

От Кучмы к Порошенко. Кандидат Безсмертный о своем "политическом" отце - "Главком"

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От Кучмы к Порошенко. Кандидат Безсмертный о своем "политическом" отце - "Главком"

Эксклюзивное интервью Романа Безсмертного "Главкому"

(подается на языке оригинала)

Роман Безсмертний - народний депутат чотирьох скликань, дипломат, екс-віце-прем’єр, колишній посол України в Білорусі. З 2015-го був представником України у Мінському процесі, однак вийшов зі складу учасників переговорів - за даними ЗМІ, через розбіжності у поглядах з президентом Петром Порошенком.

Після школи відслужив в армії, здобув вищу освіту на історичному факультеті в Київському педагогічному інституті (нині – Національний педагогічний університет імені Драгоманова). Кандидат політичних наук.

З 1997-го впродовж п'яти років був постійним представником президента Леоніда Кучми у Верховній Раді. На парламентських виборах 2002-го та 2006 років був політичним координатором та заступником виборчого штабу опозиційного блоку "Наша Україна", а під час виборів 2004-го - керівником виборчого штабу Віктора Ющенка. У 2005-му обіймав посаду віце-прем'єр-міністра з питань адміністративно-територіальної реформи в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова. У 2007-му був призначений заступником Глави Секретаріату президента України.

Одружений з Тетяною Мокріді. Пара має спільних дітей — двійнят Єлізавету та Анастасію. Від першої дружини має доньку Лілію, також виховує сина Мокріді від першого шлюбу — Владислава.

Про свій намір взяти участь у президентський виборах-2019 заявив одним з перших, ще у травні минулого року. 26 січня Безсмертний оголосив про створення партії "Рух +380" (назва - міжнародний телефонний код України). За словами політика, головне завдання нової політичної сили - відродити політику і політиків та позбутися "шоуменів, крадіїв та брехунів".


 

Анкета кандидата в президенти України

Зріст

178 см.

Вага

82 кг.

Знак Зодіаку

Скоріпон.

Улюблений колір

Червоний.

Що дає відчуття щастя?

Родина.

Що найбільше лякає?

Брехня.

Що найбільше дратує?

Брехня.

Ким хотіли стати у дитинстві?

Льотчиком.

Улюблена гра

Футбол, граю і досі.

Хто вас привів у політику?

Олексій Васильович Голуб (Дацюк). Про цю людину не відомо широкому загалу. Колись він 14-річним хлопчиком був посильним одного з командирів УПА і чудом вижим під час великого бою з нацистами. У 1993 році Олексій Голуб запропонував партії УРП висунути мою кандидатуру на мажоритарному окрузі у Київській області на виборах до парламенту.

Кого вважаєте основним конкурентом?

Брехунів, популістів і політичних шоуменів.

Кому ніколи не потиснете руку?

Ворогу. Поважаю, але не потисну. 

Хто для вас моральний авторитет?

Юхновський Ігор Рафаїлович.

Остання прочитана книжка?

Закінчив читати "Третю промислову революцію" Джеремі Ріфкіна, зараз читаю "Вибрані філософські твори" Вернера Гейзенберга.

Якою мовою думаєте?

Українською.

Як часто ходите до церкви?

Живу з Богом у душі, іноді ходжу до храму.

У які прикмети вірите?

Не вірю.

Яких звичок хотіли б позбутися?

Немає таких.

Ким би стали, якби не були політиком?

Льотчиком.

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

Мало, бо не в грошах щастя.

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

Те, що не дотиснув адміністративно-територіальну реформу 2005 року.

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Дітей.

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

Піду, коли виконаю задумане.

Ваше перше рішення на посаді президента?

Ліквідувати Адміністрацію президента. 

Декларація кандидата

Родині Безсмертного належать три земельні ділянки на Київщині загальною площею 24 тис. квадратів, також - житловий будинок на 129 кв. м, та земельна ділянка на 774 кв. м у Вінниці і житловий будинок на 100 кв. м, квартира в Києві площею 172 кв. м, кілька паркомісць.

З-поміж доходів у декларації Безсмертного зазначені близько 400 тис. зарплати. 74 тис. грн у Безсмертного розміщені на рахунку в "Державному експортно-імпортному банку України", 75 тис. грн - в Приватбанку. $7 тис. і 115 тис. грн Безсмертний тримає готівкою. Його дружина Тетяна Мокріді має $12 тис. готівкових коштів.

У декларації вказані колекція старовинних книг і годинник Chopard, а також він задекларував автівку Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску. Безсмертний має корпоративні права в науково-виробничому підприємстві "Система" (14% від капіталу) і в Інституті політичних технологій (17,5%). Кінцевим бенефіціарним власником Інституту є дружина екс-нардепа.

Наталія Сокирчук, "Главком"

Теги: #интервью2019 #безсмертный
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