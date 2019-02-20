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17:00 20.02.2019

Бойко: Поддержка промышленности обеспечит создание новых рабочих мест

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Бойко: Поддержка промышленности обеспечит создание новых рабочих мест

Космическая отрасль создает 10-15 рабочих мест в смежных отраслях, дает множество заказов другим отраслям промышленности – начиная от металлов и заканчивая точным машиностроением. И именно поэтому ее развитие является стратегически важным для страны, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Сегодня из Украины уезжают специалисты. Мы теряем высококвалифицированных инженеров, врачей, научных работников, интеллектуальную элиту страны. Складывается впечатление, что нынешняя власть целенаправленно уничтожает экономику и промышленность, душит бизнес и предпринимательство, систему налогообложения иначе как репрессивной не назовешь, а людей целенаправленно загоняет в бедность", — подчеркнул Ю.Бойко во время рабочей поездки в Днепр, в ходе которой он посетил КБ "Южное", сообщает пресс-служба партии.

Во время общения с сотрудниками конструкторского бюро он отметил, что космическая отрасль – одна из 5-6 ключевых в стране, и нужно сделать все, чтобы она могла нормально развиваться.

"Вы – это элита нашей науки и промышленности, гордость Украины. Космическая отрасль – это национальное достояние и флагман отечественной экономики. Она должна развиваться, и мы обязательно будем оказывать ей поддержку", — сказал парламентарий.

Оппозиционный политик отметил, что для нормального функционирования отрасли должна проводиться вменяемая налоговая политика.

"Мы внесем законопроект по отмене налога на ввозимое оборудование для космической отрасли, который достигает 40%. Вряд ли он будет принят этим составом парламента, потому что он предпочитает заниматься политическими вопросами. Но после смены власти данная законодательная инициатива обязательно будет воплощена в жизнь", — отметил кандидат в президенты.

Он подчеркнул, что без восстановления промышленного потенциала и смены курса страны на экономический прагматизм – никаких позитивных сдвигов в экономике не будет.

"Мы сделаем все, чтобы построить в Украине современную экономику XXI века. Будут обеспечены условия для снижения безработицы, созданы новые рабочие места, стимулы для возобновления производства, а развитие высоких технологий позволит добиться экономического роста до 5-7% в год", — резюмировал Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украина #промышленность
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