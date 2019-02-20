В Ужгороде пытались сорвать встречу Наливайченко с избирателями

Власть препятствовала встрече кандидата в президенты, лидера Движения "Справедливость" Валентина Наливайченко с избирателями в Ужгороде, заявляют в пресс-службе В.Наливайченко в среду.

"Досадно, что именно здесь, в Ужгороде, президентская власть через своих наместников запугивала руководство больницы, чтобы не позволить нашу встречу. Я всем им говорю - вам осталось 40 дней! Перестаньте мучить людей. Мы все равно восстановим движение нашей страны в Европу и будем здесь строить европейскую больницу и будем поддерживать замечательных украинских врачей", - сказал политик.

Отмечается, что инцидент произошел в Ужгородской районной клинической больнице, где заранее была запланирована встреча кандидата с работниками. Но в день приезда главный врач коммунального медучреждения сообщил, что встреча отменена из-за давления на него со стороны представителей местной облгосадминистрации.

В то же время, как рассказали в пресс-службе В.Наливайченко, встреча с избирателями все же состоялась. Медики вышли к кандидату в президенты прямо на крыльцо больницы, несмотря на официальный запрет своего руководства.