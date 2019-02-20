Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

Кандидат в президенты Ольга Богомолец во время Международной конференции "Конвой совести" в Стамбуле призвала представительниц парламентов 55 стран мира выступить в поддержку Украины и за прекращение агрессии со стороны России.

"Я призвала женщин всего мира встать на сторону Украины в ее стремлении к свободе и независимости и выступить за прекращение агрессии со стороны России. Представительницы абсолютного большинства стран выступили в мою поддержку, осудили действия Кремля и пообещали в парламентах своих стран добиваться внедрения более жестких санкций для страны-агрессора ", - написала в Facebook О.Богомолец.

Она также отметила, что многие из предстаниць иностранных парламентов выразили готовность присоединиться к мероприятиям Международной Ассамблеи Матери, которые пройдут в мае в Киеве.

"На ней мы будем искать возможности объединения международного женщин для прекращения войны в Украине", - отметила О.Богомолец.