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13:48 20.02.2019

Гриценко: В Украине нужно провести общенациональную дискуссию касательно двойного гражданства

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Гриценко: В Украине нужно провести общенациональную дискуссию касательно двойного гражданства

В Украине нужно провести общенациональную дискуссию о возможности двойного гражданства и выйти на конституционное решение этого вопроса, считает лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Есть Конституция, в которой записана норма об одном гражданстве. Учитывая масштабы проблемы, когда украинцы параллельно имеют паспорта других стран, надо провести общенациональную дискуссию. Эта дискуссия будет непростой, но надо зафиксировать в Конституции, получив поддержку людей, право быть гражданином другого государства" , - сказал А.Гриценко во время пресс-конференции в Черновцах.

Он добавил, что сейчас в этом вопросе власть руководствуется принципом избирательного наказания. Так, Романа Насирова, который имеет британский паспорт, оставили на должности, а с Ульяной Супрун, у которой гражданство США, судятся.

"Я хотел бы, чтобы мы решили этот вопрос экономически, социально, потому что паспорта других государств у людей - это определенный элемент недоверия к своей стране. Другая страна выступает здесь как запасной аэродром. Когда паспорт Украины будет свидетельствовать об уверенном, положительное жизни для себя и детей, никто не будет искать этих аэродромов", - уверен кандидат в президенты.

Теги: #гражданство #украинцы #гриценко
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