Выборы2019

Выборы

13:41 20.02.2019

Тимошенко: Мы сделаем невозможным фальсификации выборов штабом Порошенко

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Тимошенко: Мы сделаем невозможным фальсификации выборов штабом Порошенко

Не имея никаких шансов победить на выборах, действующий президент пытается их просто купить, но сделать это ему не удастся, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Наша цель - полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся", - отметила журналистам политик, прийдя во вторник в МВД свидетельствовать по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.

Теги: #тимошенко #видео2019 #выборы #подкуп
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