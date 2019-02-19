Выборы2019

Выборы

20:16 19.02.2019

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

2 мин читать
МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

В Министерстве внутренних дел обратились с призывом к кандидатам в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для предупреждения создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании. "Мы будем обнаруживать фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - сказал министр.

По его словам, администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности. При этом украинская киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины. "Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация из такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты Украины", - прибавил глава МВД.

По словам А.Авакова, по состоянию на 19 февраля 2019 года лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. В Киберполиции заявили о готовности оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины в верификации их страниц.

Также с представителями Facebook обсуждались меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации. В соответствии с новыми правилами, рекламодатель должен подтвердить свое лицо и сможет размещать такую рекламу лишь после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.

Очередные выборы президента пройдут в Украине 31 марта.

 

Теги: #соцсети #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 19.02.2019
МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

19:38 19.02.2019
Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

18:28 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

18:19 19.02.2019
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

17:59 19.02.2019
СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

17:47 19.02.2019
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

17:33 19.02.2019
Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

17:27 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

17:22 19.02.2019
Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

16:02 19.02.2019
У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Виннице

Турчинов: СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК

Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

В штабе Порошенко считают, что внеблоковый статус Украины в программе кандидата в президенты Бойко противоречат Конституции

Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Тимошенко в МВД дала показания в качестве свидетеля по двум делам о фальсификации выборов

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

Гриценко о вызове в ВСК: Не буду тратить время на подтанцовку Порошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА