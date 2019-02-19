Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что в программах большинства кандидатов в президенты он не нашел пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

"Не поленился изучить программы кандидатов. И, к удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО. Нету, кто-то вычеркнул. Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других объединениях по безопасности. Авторам невдомек, что "другое объединение по безопасности" у наших границ не существует. Оно лишь одно - и название этому объединению, если кто не знает, НАТО. Ташкентский пакт, контролируемая российским генштабом Организация Договора о коллективной безопасности... Может они их имели в виду? Какие "другие вопросы объединения по безопасности"? Не допустим!", - сказал глава государства во время выступления на специальном заседании парламента в связи с 5-летием с начала вооруженной агрессии России против Украины во вторник.