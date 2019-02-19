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17:55 19.02.2019

Турчинов: СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК

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Турчинов: СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК

Специалисты Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) организуют круглосуточное дежурство для выявления, предупреждения и прекращения несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сообщила во вторник пресс-служба СНБО, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности обсуждались вопросы практического межведомственного взаимодействия, в частности, создание на базе управления информатизации ЦИК рабочей группы, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи.

"Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и Госспецсвязи, направленное на выявление, предупреждение и прекращение каких-либо несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов ЦИК", - сообщил секретарь СНБО.

Кроме того, по результатам предварительного заседания Национального координационного центра кибербезопасности ЦИК подписала меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь.

Члены Национального координационного центра кибербезопасности также заслушали разработанную Министерством обороны Украины совместно с Генеральным штабом Концепцию подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве. Документ подготовлен в рамках реформирования и развития сектора обороны государства, реализации задач по достижению оперативной совместимости с НАТО, активного противодействия киберугрозам в условиях гибридной войны, практической имплементации Стратегии кибербезопасности и закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности".

Теги: #снбо #турчинов #цик
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