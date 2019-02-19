Выборы2019

Выборы

17:27 19.02.2019

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

3 мин читать
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Трудовые коллективы предприятий горно-металлургического комплекса поддержали кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает пресс-служба политсилы.

Свое решение металлурги объявили на форуме, который прошел в Киеве 19 февраля и собрал представителей предприятий, профсоюзов и экспертов отрасли.

Кроме этого, А.Вилкул представил План поддержки горно-металлургического комплекса. Для его реализации Профсоюз металлургов и горняков Украины подписал Меморандум о сотрудничестве с кандидатом в президенты.

"Чтобы вывести металлургию, экономику и страну из кризиса, президентом должен стать производственник", - заявил Сергей Комышев, председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины.

"В отличие от других кандидатов, Вилкул разбирается в производстве и с уважением относится к людям труда. Он сам проработал в промышленности 19 лет, прошел трудовой путь от рабочих специальностей до руководителя крупнейших в Украине предприятий ГМК – возглавлял Криворожские горно-обогатительные комбинаты, на которых работают десятки тысяч людей", - подчеркнул Ростислав Шурма, генеральный директор ПАТ "Запорожсталь".

"Я производственник, и я не дам превратить Украину в отсталую аграрную страну с нищим населением. Мы восстановим промышленность, металлургию. Создадим условия для внутреннего рынка металла за счет новых крупных инфраструктурных проектов, развития судостроения, машиностроения и других металлоемких отраслей. Мы будем пересматривать международные договора Украины для защиты отечественных производителей на внешних рынках", - сказал на встрече с металлургами Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что развитие металлургии - это и валютные поступления в страну, а значит, стабильный курс гривны, повышение зарплат металлургов и налоги, за счет которых будут реально повышены пенсии и социальные выплаты, налоговые отчисления предприятий, за которые будут развиваться промышленные города и выплачиваться экологические надбавки жителям этих городов.

План политика по поддержке горно-металлургического комплекса включает несколько важных пунктов:

Первое – мирное урегулирование на востоке страны и снятие экономической блокады Донбасса.

Второе – государственная поддержка горно-металлургического комплекса. "Все, что необходимо для развития металлургии, для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы были рабочие места с высокой заработной платой, - кредиты государственных банков и правительственные гарантии по кредитам для отрасли, поддержка создания рабочих мест, снижение ЕСВ – все это будет воплощено уже в течение первого года нашей работы", - пообещал А.Вилкул.

Он отдельно отметил, что губительная практика формирования нерыночных тарифов Укрзализницы будет прекращена.

Третье - создание условий для роста внутреннего рынка металла с помощью господдержки строительства, судостроения, машиностроения и государственных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Четвертое - защита интересов отечественных производителей на внешних рынках. «Государство будет действовать на мировом рынке проактивно», - подчеркнул кандидат в президенты.

Пятое - реальная децентрализация. Экологические и другие платежи предприятий должны оставаться на местах. Жители промышленных регионов смогут получать экологические надбавки.

Шестое – сохранение кадрового потенциала и трудовых ресурсов. «При нынешней власти у молодежи в Украине нет будущего. Ее не остановит ни высокая легальная зарплата на меткомбинате, ни социальный пакет. Люди бегут от войны, от разрухи, от плохой медицины, разбитых дорог, перспективы нищенской пенсии и взяточничества на каждом шагу. Потому эту проблему мы будем решать комплексно, а начало будет положено со сменой власти», - заявил Вилкул. Он пообещал вернуть украинцев на родину и дать им перспективную работу с достойной зарплатой, на современных предприятиях.

"Эпоха войны и мародерства в Украине заканчивается. Металлурги и их семьи смогут уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул оппозиционер.

Теги: #металлурги #вилкул #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 19.02.2019
Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

18:28 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

18:19 19.02.2019
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

17:59 19.02.2019
СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

17:47 19.02.2019
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

17:33 19.02.2019
Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

17:22 19.02.2019
Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

16:38 19.02.2019
Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

16:02 19.02.2019
У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

15:51 19.02.2019
У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК - Турчинов

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Виннице

Турчинов: СБУ и Госспецсвязи организуют круглосуточное дежурство для предупреждения кибератак на информресурсы ЦИК

Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

В штабе Порошенко считают, что внеблоковый статус Украины в программе кандидата в президенты Бойко противоречат Конституции

Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Тимошенко в МВД дала показания в качестве свидетеля по двум делам о фальсификации выборов

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

Гриценко о вызове в ВСК: Не буду тратить время на подтанцовку Порошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА