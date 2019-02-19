Выборы2019

Выборы

17:22 19.02.2019

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

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Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

Экс-журналист Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от имени политической партии "Сила людей", которая ранее его призывала снять кандидатуру.

"Почти неделю пришлось потратить на согласование позиций с партийными ячейками "Силы людей". По участию в моей предвыборной кампании. Следовательно, наш штаб продолжает рабо тать", - написал Д.Гнап в Facebook во вторник.

Кроме этого, кандидат в президенты подчеркнул, что его команда доработала саму концепцию кампании и представят ее в ближайшее время.

Как сообщалось, расследователь "Слідство.Інфо" Анна Бабинец рассказала, что Д.Гнап почти четыре года прятал на своем банковском счете более 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

После этого партия "Сила людей", от которой выдвинули кандидатом в президенты Д.Гнапа, потребовала, чтобы он снял свою кандидатуру и вернул залоговые 2,5 млн гривен, необходимые для регистрации в ЦИК. Но сам Д.Гнап заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру.

Теги: #гнап #выборы #сила_людей
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