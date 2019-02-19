Выборы2019

Выборы

14:34 19.02.2019

Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

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Кандидат Садовый. О финише политической карьеры и деньгах, которые ему уже не нужны - "Главком"

Эксклюзивное интервью Андрея Садового "Главкому"

(подается на языке оригинала)

Мер Львова, голова партії "Самопоміч" – сміливий політик. Він балотується у президенти на фоні падіння рейтингів його політсили та "сміттєвої" проблеми,  яка лихоманить його місто не перший рік. Все це не додає йому політичних балів – нині рейтинг Андрія Садового, за даними різних соціологічних досліджень, на рівні 2-3%. Але кандидат йде вперед.

Проста логіка підказує: Садовий балотується з прицілом аж ніяк не на крісло глави держави. Нині міському голові Львова, який вже оголосив, що ця каденція для нього остання, важливо продовжити своє політичне життя. І шанс це зробити буде восени – на парламентських виборах. Тому Садовий веде активно свою кампанію і не поспішає єднатися з іншими кандидатами, зокрема з Анатолієм Гриценком. Курчат рахуватимуть, як то кажуть, за результатами президентських виборів. Після них стане зрозуміло, з яких позицій можливе їхнє об’єднання на парламентських виборах.

Сам Садовий пояснив свою логіку в інтерв’ю "Главкому" так: "Президент може бути тільки один. Ми не Швейцарія, де щороку обирається нова особа. Парламентська кампанія уможливлює об’єднавчий процес для того, щоб на наступних виборах фактично взяти більшість у парламенті. Ось така мета стоїть".

Анкета кандидата у президенти України

Ваш зріст?

186 см

Ваша вага?

87 кг

Знак зодіаку?

Лев

Улюблений колір?

Зелений

Що дає відчуття щастя?

Любов.

Що найбільше лякає?

Якщо ти живеш з Богом, тоді ти віддаєш себе в його руки.

Що найбільше дратує?

Я перфекціоніст, і через це маю багато запитань сам до себе і до інших людей. Я хочу, щоб все було досконало.

Ким хотіли стати у дитинстві?

Коли вчився у 8 класі, то фанатично любив читати газети… Я завжди хотів бути людиною самодостатньою, вільною людиною. Самостійно ухвалювати всі рішення. В принципі мені це вдається і до сьогодні.

Ваша улюблена гра?

Шахи, шашки.

Хто вас привів в політику?

Я сам себе привів.

Кого вважаєте основним конкурентом?

Я до людей завжди є м'який.

Кому ніколи не потиснете руку?

Милосердя сильніше, ніж справедливість.

Хто для вас моральний авторитет?

Любомир Гузар.

Остання прочитана книжка?

"Про тиранію: 20 уроків XX століття" Тімоті Снайдера, про диктатуру.

Якою мовою думаєте?

Українською завжди.

Як часто ходите до церкви?

Щонеділі.

У які прикмети вірите?

Я, чесно кажучи, на прикмети не звертаю уваги.

Яких звичок хотіли би позбутися?

Не горбатитися. Я високий і деколи сутулюсь. Хочу не сутулитися, а ходити правильно.

Ким би ви стали, якби не були політиком?

Насправді, чи є я політиком, буде відомо після мого відходу зі свого життя. І потім люди зрозуміють, ким я був.

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

Я перейшов рубіж, коли гроші є потрібними для щастя.

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою в житті?

Хочу вірити, що я її ще не зробив.

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Те, що ми разом з Катериною виховуємо п’ятьох прекрасних хлопців. Те, що я маю довіру громадян утретє працювати мером. Народитися у Львові, бути його мером і бути українцем — такого не було за 300 років історії мого міста. Там ніколи львів'янин, українець не керував.

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

Смерть.

Ваше перше рішення на посаді президента?

Кадрові рішення. Президент має підписати три тисячі кадрових указів. 

Декларація кандидата

У декларації кандидата у президенти Садового вказано, що йому належить лише житловий будинок на 660 "квадратів". Все інше майно записано на дружину, а саме:

  • дві земельні ділянки, загальною площею у 1003 кв. м, а також оренда однієї ділянки на 43 кв. м;
  • автомобілі Merсedes-Benz (Viano SDI 2.2 TRE/L, 2012 року випуску) та Skoda Kodiaq Style (2.0 TDI CR/110kW 74G 4x4, 2017 року випуску);
  • інтернет-видання Zaxid.net, "Радіокомпанія Люкс", компанії "Вісма-радіо-ТБ", "Контакт-Інформ", "Телевізійної та радіомовної компанії "Люкс", "Радіо "Континент", "Телерадіокомпанії Люкс", а також компанії "Королівський двір".

Крім того, Андрій Садовий у 2017 році отримав зарплатні на 371 тис. 714 грн, а його дружина – 1,5  млн грн: заробітна плата, отримана за сумісництвом. Готівкою жінка тримає $15 тис. і 40 тис. грн.

Наталія Сокирчук, "Главком"

Теги: #самопомич #интервью2019 #садовый
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