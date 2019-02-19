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13:38 19.02.2019

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

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Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Война с Россией может продолжаться еще много лет и закончится только тогда, когда в Украине произойдет полное обновление политических элит, а олигархи будут полностью отстранены от власти, считает кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Война может закончиться только в двух случаях. Или наши олигархи сдадут нас Кремлю, или мы создадим такую ​​систему, такие институты, когда вектор развития страны больше не будет зависеть от персоналий, и в Кремле осознают дальнейшую бесперспективность их политики в отношении Украины и пересмотрят свои стратегические планы. Создать такую ​​систему мы сможем только при одном условии - отстранении олигархов от власти, очистки госаппарата от их марионеток и полной смены политических элит", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

О.Богомолец отметила, что наибольшей угрозой для национальной безопасности Украины является внутренний фактор, а именно - "прогнившая и коррумпированная олигархическая система".

Теги: #богомолец #россия #война #ольга_богомолец
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