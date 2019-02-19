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13:33 19.02.2019

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

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Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", П.Порошенко подписал закон на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента, посвященном 5-ой годовщине начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого П.Порошенко под продолжительные аплодисменты присутствующих в зале заседаний Верховной Рады подписал закон.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата.

Теги: #ес #порошенко #закон #конституция #нато
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