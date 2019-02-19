Гриценко о вызове в ВСК: Не буду тратить время на подтанцовку Порошенко

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко готов предоставить Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по фактам хищения в Вооруженных силах Украины письменные ответы на все вопросы, которые ее интересуют.

"Я направил письмо председателю ВСК господину Виннику. Я не буду участвовать в грязных спектаклях, в которые превращаются заседания ВСК. С уважением к парламенту как важного государственного института я предоставлю оперативно ответы на интересующие комиссию. Я предложил направить их в письменной форме. Ответы в письменной форме будут исчерпывающими", - заявил А.Гриценко во время пресс-конференции в Тернополе, отвечая на вопрос, пойдет ли он на заседание ВСК, 20 февраля.

Он назвал создание ВСК игрищами, направленными исключительно на его дискредитацию. Кандидат напомнил, что подобные обвинения впервые появились накануне выборов в 2014 году, а возобновились уже сейчас.

Политик также напомнил, что в период между выборами его ни разу не вызывали на допрос и не открыли ни одного уголовного дела.

"Я терпел все это, а потом пошел в суд и выиграл его. Суд сказал, что все те обвинения ложные, а суд требует опровержения. Есть судебное решение, которое говорит, что все это ложь, но они все равно это распространяют. Завтра я работаю в Черновцах, поэтому лучше пообщаюсь с людьми, чем буду тратить время на подтанцовку Порошенко", - подчеркнул кандидат в президенты.