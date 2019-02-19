Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины и обещает подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить план действий относительно членства в НАТО не позднее 2023 года.

"Свою же стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 – подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание", - сказал П.Порошенко в своем выступлении во время специального заседания Верховной Рады по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.

"Но в реализации этой миссии клянусь неуклонно соблюдать Конституцию Украины, в том числе и тех ее новых норм, которые я предлагаю подписать прямо тут", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что никому и никогда европейский и евроинтеграционный выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине.