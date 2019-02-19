Выборы2019

Выборы

12:51 19.02.2019

Гриценко призывает Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского принять участие в теледебатах

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Гриценко призывает Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского принять участие в теледебатах

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, Юрия Бойко и Владимира Зеленского со своими командами принять участие в теледебатах в прямом эфире.

"Достаточно популизма и виртуальных выборов с виртуальными обещаниями, раздать всем все, увеличить вдвое, вчетверо или десять раз. Сегодня призвал кандидатов, которые имеют шанс выйти во второй тур - Тимошенко, Порошенко, Бойко, Зеленского - принять участие в открытых дебатах в прямом эфире на центральных каналах. Со своими командами!", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По мнению А.Гриценко, теледебаты в прямом эфире - единственный способ отделить профессионализм от популизма, а реальный план действий от фальши.

"Я готов выйти на дебаты с нашей командой, уважительное отношение к оппонентам - гарантирую. Достаточно слоганов, бордов и реклам, фейков и популизма! Кто не боится света - выходим к людям, в прямой эфир, и пусть люди сделают свой сознательный выбор", - подчеркнул кандидат.

Теги: #теледебаты #гражданская_позиция #гриценко
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