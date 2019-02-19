Выборы2019

Выборы

12:55 19.02.2019

Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

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Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

Президент Европейского совета Дональд Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на предстоящих выборах, что может стать подарком для оппонентов Украины в Европе.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", - сказал Д.Туск, выступая на украинском языке на специальном заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.

Теги: #туск #украина #выборы
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