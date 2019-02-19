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12:30 19.02.2019

Ключевые кандидаты, включая с Зеленским, определили своих советников по международным вопросам

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Ключевые кандидаты, включая с Зеленским, определили своих советников по международным вопросам

На следующей неделе в Брюсселе состоится дискуссия в рамках "Украинской лаборатории".

На встрече будут представлены внешнеполитические советники ключевых кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, пишет "Европейская правда".

По словам организаторов, все четыре кандидата уже подтвердили участие своих советников по международным вопросам.

Внешнеполитическим советником Владимира Зеленского определили харьковчанку Ирину Венедиктову, заведующую кафедры Гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина. Известно, что она участвовала в конкурсе судей Верховного суда. Проверка тогда не нашла в нее  признаков недобросчесности, однако она не прошла конкурс по баллам.

Внешнеполитическим советником кампании действующего президента определили Ростислава Павленко, директор Национального института стратегических исследований. 

От Юлии Тимошенко в Брюссель поедет ее многолетний советник Григорий Немыря. Позицию Анатолия Гриценко представит народный депутат, Светлана Залищук, которая с недавних пор руководит международным направлением в его штабе.

Теги: #зеленский #тимошенко #брюссель #советники #гриценко #порошенко
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