СБУ накрыла курируемый из Москвы проект по срыву избирательного процесса "Белые балаклавы"

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации "Белые балаклавы" готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины.

"(Скрывающийся за пределами страны, но сохраняющих паспорт гражданина Украины – ИФ) Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум 6 акций дестабилизации. Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов дестабилизации ситуации - проект так называемой "Белой балаклавы", члены которой, действуя по указанию из Москвы с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины", - заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, члены этой организации планировали захват административных зданий в регионах Украины, организацию массовых протестов и уличных беспорядков.

В.Кононенко сообщил, что в рамках этого уголовного производства СБУ провела обыски в офисе по месту проживания трёх активных участников движения в поддержку арестованного нардепа Украины Надежды Савченко и задержала человека, которого Н.Дульский непосредственно координировал – Евгения Моренца.

"Вчера Моренец уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст.109 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – ИФ). В порядке ст. 208 он задержан. Сегодня ему будет избираться мера пресечения. Задержан по месту жительства в городе Киеве", - сообщил он.

Е.Моренец обрабатывал и размещал в интернете ролики от имени так называемой "Белой балаклавы". Это видео, как отметил заместитель главы СБУ, по заключению экспертов, содержит призывы к свержению государственного строя в Украине.

Также Е.Моренец и его сообщники втягивали в эту незаконную деятельность общественные объединения и активистов, "преследуя цель спровоцировать из организовать массовые протестные мероприятия сразу после окончания голосования 31 марта 2019 года".

"Задумайтесь: РФ включала непризнание выборов (президента Украины – ИФ) "народом", созыв "вече, выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены", - отметил В.Кононенко.

По указанию Н.Дульского Е.Моренец вербовал сообщников для захвата админзданий, одним из объектов было здание Верховной Рады. Замглавы СБУ подчеркнул, что по задумке злоумышленников, активисты патриотических структур должны были быть использованы "втемную" для захвата админзданий и лишения полномочий руководителей власти и правоохранительных структур, в частности, главы МВД Украины Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

План предусматривал организацию митинга с дальнейшим кровопролитием. Таким образом, как пояснил В.Кононенко, 31 марта сразу после закрытия избирательных участков планировалось объявить "вече" в Киеве и регионах, а также спровоцировать жертвы для радикализации украинского общества.

На завершающем этапе речь шла о привлечении представителей разновекторных общественных объединений к дальнейшим инспирированным массовым протестам по горизонтальному принципу.

"По мнению российских спецслужб, ситуация "неуправляемого хаоса" должна была обеспечить формирование в глазах Запада образа Украины как территории анархии... создаст условия для активизации сепаратистских тенденций в регионах для основания открытого военного вторжения ВС РФ на территорию Украины", - отметил В.Кононенко

В.Кононенко сообщил, что по данным украинской спецслужбы, Россия разрабатывает и готовит ряд планов и схем по дестабилизации ситуации в Украине в 2019г путем использования протестного потенциала, имеющегося в украинском обществе.

"СБУ владеет информацией о значительной активизации российских спецслужб и их агентуры накануне выборов президента Украины. Мы готовы к этим вызовам и не допустим срыва Россией выборов в Украине", - сказал замглавы СБУ.

В целом, по его словам, 2019 год "благоприятный для российских спецслужб в дестабилизации обстановки путем вмешательства в избирательный процесс".

"Спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, созданную на основе так называемой "доктрины начальника ГШ ВС РФ Герасимова в 2013 году. Она предусматривает применение политических, экономических, информационных мер, которые реализуются с привлечением протестного потенциала населения. Россия пытается искусственно создать ситуацию непризнания результатов выборов... с последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создания постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов", - пояснил В.Кононенко.

Н.Дульский 1989г.р. - лидер радикальной организации "Наждак", с 2015 года ведет активную антиукраинскую деятельность. В настоящее время скрывается на территории РФ.

31 марта 2017 года в СБУ сообщили, что обстрел Генконсульства Польши в Луцке и синхронизированная с ним попытка перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская" являются частями подрывной акции, организованной спецслужбами РФ, а заказчиком ее реализации является Н.Дульский.

19 апреля того же года в Одессе были задержаны организаторы марша якобы в поддержку этнических болгар, на котором планировалось противостояние с якобы участием ультраправых сил и дискредитация Украины на почве межэтнического противостояния. При этом присутствие ни одного этнического болгарина на марше не было установлено. Организаторами акции, по данным СБУ, были те же люди, которые пытались организовать беспорядки во Львовской области, в частности, Н.Дульский, который на то время уже скрывался в РФ.