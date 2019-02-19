Выборы2019

Выборы

11:43 19.02.2019

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

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"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

Музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал возможность своего участия в парламентских выборах осенью 2019 года.

"Эта опция тоже на столе", - сказал он, не дав четкого ответа на вопрос журналиста, говорится в интервью "Украинской правды", обнародованном во вторник.

При этом отвечая на вопрос о том, кто из политиков входит в его команду, лидер "Океана Эльзы" сказал, что сейчас не может назвать всех.

"Сейчас идет избирательный процесс, я думаю, что это было бы неуместно и преждевременно. Но в свое время я обязательно всех назову", - заявил С.Вакарчук.

Теги: #вакарчук #святослав_вакарчук #выборы
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