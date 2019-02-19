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07:21 19.02.2019

Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

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Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, который хочет обязать Центральную избирательную комиссию рассмотреть его заявление о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, в иске он просит суд признать противоправным бездействие Центризбиркома по вопросу рассмотрения заявления кандидата в президенты от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии.

В этом заявление А.Гриценко просил ЦИК внести изменения в ее постановление от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Как сообщалось, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции А.Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Теги: #суд #цик #гриценко
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