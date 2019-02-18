Гриценко встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко провел встречу с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, где обозначил ключевые тезисы своей предвыборной программы.

"Судебная реформа, произвол силовых и контролирующих структур, источники финансирования предвыборной кампании, видение насущных изменений в налоговом законодательстве, наука и инновации, перспективные кластеры экономики, направления государственной поддержки бизнеса - предпринимателей интересовало абсолютно все! Поладили быстро, главное - чтобы бизнес не ожидал пассивно, а также включился, в тч финансово поддерживал кандидата, которому поверил", - написал А.Гриценко на своей странице в Facebook в понедельник.