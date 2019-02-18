Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко ведет переговоры с представителями иностранных партнеров Украины еще до президентских выборов, чтобы после перезагрузки власти по итогам выборов приступить к преобразованиям в стране, не теряя времени, отмечает пресс-служба "Батькивщины".

"Юлия Тимошенко подчеркнула, что использует возможность общения с партнерами Украины еще до выборов, поскольку уверена – новой власти нужно будет действовать сразу, не теряя времени", - сказано в сообщении на сайте партии со ссылкой на интервью политика немецкому изданию Deutsche Welle.

Политик пояснила, что Украину ожидает перезагрузка власти по итогам президентских выборов.

"Наша команда имела возможность во время этой Мюнхенской конференции пообщаться с ключевыми лидерами, чтобы сформировать видение, как действовать после президентских выборов в Украине", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба.