Выборы2019

Выборы

15:51 18.02.2019

Наиболее ярко выраженную политическую позицию занимают телеканалы "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112" – мониторинг

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Наиболее ярко выраженную политическую позицию занимают телеканалы "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112" – мониторинг

Наиболее ярко выраженную политическую позицию при освещении в СМИ президентской избирательной кампании в Украине занимают телеканалы "1+1", "Прямой", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112 Украина".

Согласно первым промежуточным результатам независимого мониторинга освещения в медиа президентской гонки в Украине за период с 14 января по 3 февраля 2019 года, который проводился рядом общественных организаций при поддержке Совета Европы, телеканалы "ICTV", "СТБ" и "UA:Перший" занимали более-менее равноудаленную и нейтральную позицию по отношению к различным кандидатам.

Так, симпатии канала "1+1" находятся на стороне кандидатов в президента Владимира Зеленского и Александра Шевченко. При этом на нем постоянно критикуют действующую власть, в том числе, президента Украины Петра Порошенко.

"Прямой" и "5 канал", который принадлежит П.Порошенко, "откровенно симпатизируют" действующему президенту. При этом на "Прямом" звучит "сокрушительная критика" в адрес Юлии Тимошенко и В.Зеленского, отмечено в мониторинге.

Телеканал "Украина" демонстрирует симпатии к кандидату от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александру Вилкулу, и в то же время критикует кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в связи с произошедшим расколом в "Оппозиционном блоке". При этом кампанию Ю.Бойко активно освещает и поддерживает телеканал "Интер".

Канал "NewsOne", по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Ю.Бойко. В свою очередь канал "112. Украина" больше всего внимания уделяет П.Порошенко и Ю.Бойко.

"Почти все медиа (в первую очередь телеканалы), за небольшим исключением, которые вошли в мониторинг, демонстрировали свои симпатии или антипатии к тем или иным кандидатам в президенты. В большинстве случаев это можно объяснить не так позицией самих журналистов, как позицией медиасобственников, которые имеют собственные политические интересы. И это тренд не только этой, а почти всех избирательных кампаний в Украине", - отмечает исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникации" Диана Дуцик.

Международный эксперт Совета Европы Расто Кужель отмечает, что украинские СМИ активно освещают проводимые кандидатами мероприятия и связанные с выборами процедурные аспекты. "Но с другой стороны, большинство медиа продемонстрировали свои преференции в отношении конкретных кандидатов", - подчеркнул он.

Мониторинг проводит коалиция общественных организаций в составе "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации", "StopFake". Он реализуется при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине.

Теги: #телеканалы #выборы
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