Зеленский, Порошенко и Тимошенко в тройке лидеров президентского рейтинга - опрос фонда "Украинская политика"

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то в тройку лидеров вошли б кандидаты на пост главы государства шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

За В.Зеленского готовы отдать голоса 18,2% украинцев среди тех, кто определился (и 13,1% среди всех). За действующего президента Украины П.Порошенко 15,6% (11,2% среди всех). За Ю.Тимошенко - 15,2% (и 10,9% среди всех).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга с 28 января по 10 февраля 2019, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор "социологических партизан" людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют "сюрприз" в день голосования), которых минимум в Порошенко", - пояснил на пресс-конференции руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Четвертую позицию занимает лидер радикалов Олег Ляшко с 12,1% голосов (и 8,7% среди всех). Далее идет кандидат от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула – 7,4% ( 5,3% среди всех), сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 7,2% (и 5,2% среди всех), Анатолий Гриценко - 6,1% (и 4,4% среди всех), Евгений Мураев - 3,2 % (и 2,3 среди всех), Александр Шевченко - 3,2% (и 2,2% среди всех) и за Андрея Садового готовы проголосовать - 3,1% среди тех, кто определился (и 2,2% среди всех).

В общем специалистами было опрошено 4851 респондент. Структура выборки: 23 областных центра (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, 5 больших городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 23 малых города, 27 поселков, 62 деревни. Погрешность составляет ± 1,5%.