ЦИК подготовила тренеров для будущего обучения членов окружных и участковых избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине провела пятидневное обучение тренеров членов окружных (ОИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) по выборам президента Украины, во время которого было подготовлено более 120 тренеров.

"В течение всего периода работы участники повышали уровень знаний избирательного законодательства и практиковали тренерские навыки. По итогам все они получили соответствующие сертификаты", - сообщили в пресс-центре ЦИК в Фейсбук в понедельник.

Отмечается, что начиная с 27 февраля, подготовленные тренеры проведут обучение членов окружных и участковых избирательных комиссий.

"Всего запланировано провести 106 тренингов для членов ОИК и 387 - для членов УИК, в которых примут участие около 78 тысяч представителей ОИК и УИК по всей Украине", - отметили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие члены ЦИК Светлана Кустова и Леонтий Шипилов, заместитель руководителя Секретариата Комиссии Сергей Дубовик, заместитель директора IFES в Украине Георгий Кобахидзе и представитель Координатора проектов ОБСЕ в Украине Евгений Побережный.

Мероприятие также было организовано в рамках проекта международной технической помощи "Ответственное и подотчетна политика в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).