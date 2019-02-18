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13:48 18.02.2019

Бойко: При нынешних тарифах у людей все деньги будут забирать на оплату коммунальных услуг

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Бойко: При нынешних тарифах у людей все деньги будут забирать на оплату коммунальных услуг

Тарифный геноцид и недоступность субсидий привели к высочайшему уровню социального пессимизма украинцев, а это может стать причиной резкого увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги до 100 млрд гривен уже в ближайшее время, заявил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Я постоянно встречаюсь с людьми в разных регионах Украины. И в каждой точке страны люди доведены до крайности. Тарифный геноцид и ограниченная доступность субсидий привели к высочайшему уровню социального пессимизма украинцев. Люди просто не знают, как выживать в условиях, которые создала власть. Последние платежки за январь окончательно загоняют людей в нищету из-за того, что они не в состоянии оплачивать эти космические тарифы. Если не принять меры, то еще через месяц-два долг за жилищно-коммунальные услуги перевалит за 100 млрд гривен, против нынешних 55 млрд. Это станет наглядным показателем бездарной работы правительства", - сказал он журналистам, комментируя получение украинцами последних платежек за жилищно-коммунальные услуги, сообщают в пресс-службе политсилы в понедельник.

Ю.Бойко отметил, что наиболее уязвимыми в Украине остаются люди преклонного возраста, в то время как молодежь настроена уезжать из страны.

"Мне всё чаще жалуются старики, что у многих из них дети и внуки из-за отсутствия работы раньше просто ездили на заработки в другие страны, а теперь – всё чаще задумываются о том, чтобы не возвращаться в Украину. Этот режим за пять лет создал условия, чтобы активная молодежь покидала страну навсегда. Это преступление против собственного народа", –подчеркнул политик.

Он отметил, что при нынешней власти надежды на изменение ситуации нет и предложил реальные меры по спасению ситуации и облегчению жизни людей.

"Мы зарегистрировали неотложные законопроекты, которые будут обязательно приняты после нашей победы. Это законопроект о снижении цены на газ и законопроект о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Это вполне реальные меры по предотвращению коммунального коллапса и облегчению жизни людей. Нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в отсталую и нищую страну, где люди вымирают от бесчеловечных тарифов и цен", - резюмировал Ю.Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_бойко
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