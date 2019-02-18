Луценко заявляет об отсутствии противоречий между правоохранительными органами при обеспечении соблюдения избирательного законодательства

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет в слаженной работе правоохранительных органов Украины при выполнении задач по противодействию нарушениям в ходе избирательного процесса.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов Ю.Луценко заметил, что в последнее время в высказываниях политиков и в информации СМИ "наблюдаются попытки вбить клин" между правоохранительными органами Украины.

"Никаких противоречий в выполнении служебных задач между нами нет... никаких клиньев между нами вбить не удастся", - заверил генпрокурор.

Ю.Луценко подчеркнул, что отвечать за нарушения законодательства будут все, вне зависимости от партийности.