Гражданская сеть "Опора" будет обучать полицию особенностям применения законодательства во время президентских и парламентских выборов

12 тренеров "Гражданской сети "Опора" проведут обучение сотрудников правоохранительных органов относительно особенностей применения законодательства во время выборов президента Украины и Верховной Рады Украины, говорится на официальном сайте наблюдателей.

Учения пройдут около 3 тысяч работников патрульной полиции и следователей Национальной полиции в каждой области и городе Киеве.

Во время тренингов правоохранители узнают, как реагировать на типичные нарушения во время избирательного процесса, идентификация ключевых административных и уголовных правонарушений, а также об особенностях для голосования.

Предполагается, что тренинги выведут на новый, более качественный уровень работы сотрудников патрульной полиции и Национальной полиции по своевременному и оперативному реагированию, надлежащей фиксации и расследования дел, связанных с избирательными преступлениями.

"Наблюдатели" Опоры "часто сталкивались с тем, что правоохранители не знали, как идентифицировать избирательные нарушения. С целью повысить компетенции правоохранительных органов у нас возникла идея, и был такой запрос от полиции, провести учения, которые помогли им более эффективно понимать, что такое выборы, какие есть избирательные этапы, как на каждом из этих этапов идентифицировать нарушения, установить лица, которые являются виновными в этих нарушениях, должным образом собрать доказательную базу, чтобы этих лиц можно было привлечь к ответственности", - рассказал руководитель проекта "Опоры" "Эффективная полиция - обеспечение законности избирательного процесса" Андрей Токарский.