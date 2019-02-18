Выборы2019

Выборы

11:51 18.02.2019

Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

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Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

В полицию поступает информация о попытках скупки голосов избирателей в преддверии президентских выборов, реакция правоохранителей будет адекватной в случае перехода от намерений к действиям, заверяет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник А.Аваков вновь акцентировал внимание на таком риске избирательной кампании, как скупка голосов.

"Уже поступает информация... Если дойдет до фазы совершения преступления, мы будем немедленно реагировать", - сказал он.

Теги: #аваков #голоса #полиция #выборы #подкуп
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