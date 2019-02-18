Выборы2019

Выборы

09:43 18.02.2019

Стало известно, почему Бойко отменил регистрацию Рабиновича в качестве его доверенного лица на выборах президента

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Стало известно, почему Бойко отменил регистрацию Рабиновича в качестве его доверенного лица на выборах президента

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович больше не является одним из доверенных лиц кандидата в президенты, своего политического соратника Юрия Бойко, пишет "112 Украина".

"Я сегодня читал, что развал у нас в партии, Бойко меня убрал из доверенных лиц. Я сожалею, но ситуация намного проще. Связана она именно с каналом "112 Украина". Мне юристы канала дали справку о том, что я, ведущий авторскую программу, и являюсь одновременно доверенным лицом кандидата, должен начинать ее проплачивать. Поэтому я в срочном порядке попросил наш штаб убрать меня из доверенных лиц ", - пояснил политик в эфире "Кто кому Рабинович?".

Напомним, что В.Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Ю.Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Ю.Бойко о лишении В.Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.

Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов отозвать доверенное лицо и внести вместо него другую кандидатуру. В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию В.Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.

Теги: #бойко #выборы #рабинович
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