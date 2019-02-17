Выборы2019

Выборы

19:05 17.02.2019

В Мариуполе и Лисичанске повредили агитационные палатки

1 мин читать
В Мариуполе и Лисичанске повредили агитационные палатки

Неизвестный изрезал ножом две агитационные палатки в г.Мариуполь Донецкой области в воскресенье, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сообщение о событии поступило в полицию Мариуполя сегодня, 17 февраля, около 12 часлов от волонтеров, которые дежурили в палатках. По их словам, неустановленное лицо порезало ножом две конструкции, после чего убежало… На конструкциях зафиксированы порезы (в целом около 20). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Факт внесен в реестр Единого учета заявлений и сообщений граждан. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Днем ранее, в субботу, 16 февраля, подобный случай произошел в г.Лисичанск Луганской области, однако там полицейские установили личность мужчины, который повредил агитационную палатку одной из политических партий.

"В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение 58-летней женщины о том, что неизвестные бросили пылающую газету на агитационную палатку от одной из политических партий, расположенной в районе Центрального рынка Лисичанска. В результате этого образовалось небольшое отверстие на крыше палатки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 67-летний местный житель", - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "мелкое хулиганство". Протокол направлен в суд.

 

Теги: #нападение #агитация #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 17.02.2019
Реформы в Украине будут продолжаться независимо от того, кто победит на выборах – экс-посол Хербст

Реформы в Украине будут продолжаться независимо от того, кто победит на выборах – экс-посол Хербст

12:48 17.02.2019
РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

21:08 16.02.2019
Фриланд: 50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента

Фриланд: 50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента

20:18 16.02.2019
Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

18:54 16.02.2019
Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

18:07 16.02.2019
50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

17:52 16.02.2019
Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

16:52 16.02.2019
Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

12:45 16.02.2019
Зарубежные политики в Мюнхене интересуются предвыборной гонкой в Украине - Кличко

Зарубежные политики в Мюнхене интересуются предвыборной гонкой в Украине - Кличко

19:16 15.02.2019
Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Реформы в Украине будут продолжаться независимо от того, кто победит на выборах – экс-посол Хербст

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

Фриланд: 50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

Зарубежные политики в Мюнхене интересуются предвыборной гонкой в Украине - Кличко

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Гриценко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса и техническое переоснащение армии

ЦИК: В реестре избирателей Украины сейчас почти 34 млн 545 тыс. избирателей с избирательным адресом

ЦИК зарегистрировала уже 305 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Президент поставил задачу, чтобы все деньги, которые идут в кампанию, были максимально прозрачными - Грынив

В ЦИК опровергли информацию, что реестр избирателей не обновляется, а их количество в нем увеличивается

В избирательном штабе Порошенко не видят совпадений между его рекламой и предвыборной агитацией Путина - Грынив

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА