В Мариуполе и Лисичанске повредили агитационные палатки

Неизвестный изрезал ножом две агитационные палатки в г.Мариуполь Донецкой области в воскресенье, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сообщение о событии поступило в полицию Мариуполя сегодня, 17 февраля, около 12 часлов от волонтеров, которые дежурили в палатках. По их словам, неустановленное лицо порезало ножом две конструкции, после чего убежало… На конструкциях зафиксированы порезы (в целом около 20). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Факт внесен в реестр Единого учета заявлений и сообщений граждан. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Днем ранее, в субботу, 16 февраля, подобный случай произошел в г.Лисичанск Луганской области, однако там полицейские установили личность мужчины, который повредил агитационную палатку одной из политических партий.

"В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение 58-летней женщины о том, что неизвестные бросили пылающую газету на агитационную палатку от одной из политических партий, расположенной в районе Центрального рынка Лисичанска. В результате этого образовалось небольшое отверстие на крыше палатки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 67-летний местный житель", - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "мелкое хулиганство". Протокол направлен в суд.