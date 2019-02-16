Фриланд: 50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента

Канада направила 50 наблюдателей на президентские выборы в Украину, сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Выборы, честные, справедливые, являются большим приоритетом. Мы потратили $25 млн на поддержку украинских выборов. 50 канадских наблюдателей приехали на этой неделе в Украину", - сказала она, выступая на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

По ее словам, поддержка Канады представляет собой помощь в борьбе с дезинформацией.

"Я думаю, что Украина ежедневно страдает от внешнего вмешательства. Это вмешательство прямое - часть Украины оккупирована, война продолжается", - пояснила Х.Фриланд.