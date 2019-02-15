Президент поставил задачу, чтобы все деньги, которые идут в кампанию, были максимально прозрачными - Грынив

Президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко поставил задачу, чтобы все деньги, которые идут в предвыборную кампанию, были максимально прозрачными, заявил нардеп от партии "Блок Петра Порошенко", член его избирательного штаба Игорь Грынив.

"С самого начала Президент поставил задачу перед всеми структурами и перед своим штабом, что вся агитация должна происходить максимально прозрачно. Он выбрал такой ясный путь самовыдвижения и, кроме того, самофинансирование. Это единственный человек, который финансирует всю избирательную кампанию с собственного счета. В соответствии, поставлена ​​задача, чтобы все деньги, которые шли в кампанию, были максимально прозрачные. В том числе, если кто-то пользуется телефоном и по телефону агитирует за Президента, то эти услуги должны быть компенсированы легально, а не в конвертах", - сказал он во время презентации избирательного штаба П.Порошенко в пятницу, сообщают в пресс-службе партии.