Выборы2019

Выборы

17:26 15.02.2019

В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

2 мин читать
В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

По случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана, кандидат в президенты и зампредседателя " Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

"30 лет назад воины-интернационалисты вернулись из Афганистана. А государство о них вспоминает только в годовщину. 4 года назад отобрали даже те небольшие льготы, которые были у афганцев, у других воинов-интернационалистов, да у всех ветеранов", - сказал А.Вилкул после возложения цветов к памятнику, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия. И она повторяется сейчас в Украине. Из-за войны на Донбассе снова гибнут и теряют здоровье тысячи украинцев.

Александр Вилкул отметил, что надо сделать все для того, чтобы война на Донбассе была прекращена, как можно быстрее. Каждый день ее продления – это потерянные жизни военных и мирных граждан.

"Государство должно заботиться о своих защитниках, о тех, кто верен присяге был тогда, и о тех, кто верен присяге сейчас. Я восстановлю все льготы, я дам нормальные пенсии, нормальные выплаты и создам достойные условия для тех, кто сегодня верен присяге и служит родине. А главное – я остановлю войну, чтобы больше не гибли люди", - сказал политик.

Напомним, что война в Афганистане продолжалась 10 лет. В ней приняло участие около 160 тыс. украинцев. Более 3 тыс. из них погибли, 8 тыс. вернулись в Украину ранеными или инвалидами.

Теги: #афганистан #вилкул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 15.02.2019
Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

16:19 14.02.2019
Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

16:18 13.02.2019
Арестованный по подозрению в избиении активистов полицейский Мельник освобожден под залог

Арестованный по подозрению в избиении активистов полицейский Мельник освобожден под залог

11:29 13.02.2019
Вилкул внес залог за арестованного полицейского, подозреваемого в избиении активистов возле райотдела в Киеве 9 февраля

Вилкул внес залог за арестованного полицейского, подозреваемого в избиении активистов возле райотдела в Киеве 9 февраля

11:28 13.02.2019
Вилкул внес залог за полицейского, арестованного за стычку с радикалами у Подольского райотдела

Вилкул внес залог за полицейского, арестованного за стычку с радикалами у Подольского райотдела

18:41 12.02.2019
В Днепре Садовый и Вилкул не могут разместить рекламу на билбордах

В Днепре Садовый и Вилкул не могут разместить рекламу на билбордах

16:14 12.02.2019
Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

15:55 12.02.2019
Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

17:34 11.02.2019
Судостроители Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Судостроители Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

19:32 08.02.2019
В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

Арестованный по подозрению в избиении активистов полицейский Мельник освобожден под залог

Вилкул внес залог за арестованного полицейского, подозреваемого в избиении активистов возле райотдела в Киеве 9 февраля

Вилкул внес залог за полицейского, арестованного за стычку с радикалами у Подольского райотдела

В Днепре Садовый и Вилкул не могут разместить рекламу на билбордах

Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

Судостроители Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

ПОСЛЕДНЕЕ

В избирательном штабе Порошенко не видят совпадений между его рекламой и предвыборной агитацией Путина - Грынив

Полсотни канадских наблюдателей на выборах в Украине приступили к работе

Тимошенко по случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана: Государство должно заботиться об "афганцах"

В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

Ежедневно в среднем 10млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко – Грынив

Порошенко примет участие в теледебатах, если выйдет во второй тур выборов - Грынив

За Ю.Бойко собирается голосовать половина жителей Луганщины – опрос

Стало известно, сколько граждан смогут проголосовать на президентских выборах в Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА