В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

По случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана, кандидат в президенты и зампредседателя " Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

"30 лет назад воины-интернационалисты вернулись из Афганистана. А государство о них вспоминает только в годовщину. 4 года назад отобрали даже те небольшие льготы, которые были у афганцев, у других воинов-интернационалистов, да у всех ветеранов", - сказал А.Вилкул после возложения цветов к памятнику, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия. И она повторяется сейчас в Украине. Из-за войны на Донбассе снова гибнут и теряют здоровье тысячи украинцев.

Александр Вилкул отметил, что надо сделать все для того, чтобы война на Донбассе была прекращена, как можно быстрее. Каждый день ее продления – это потерянные жизни военных и мирных граждан.

"Государство должно заботиться о своих защитниках, о тех, кто верен присяге был тогда, и о тех, кто верен присяге сейчас. Я восстановлю все льготы, я дам нормальные пенсии, нормальные выплаты и создам достойные условия для тех, кто сегодня верен присяге и служит родине. А главное – я остановлю войну, чтобы больше не гибли люди", - сказал политик.

Напомним, что война в Афганистане продолжалась 10 лет. В ней приняло участие около 160 тыс. украинцев. Более 3 тыс. из них погибли, 8 тыс. вернулись в Украину ранеными или инвалидами.